Alex Goude animateur "ringard" ? Il règle ses comptes avec Matthieu Delormeau (Exclu vidéo)

Alex Goude a choisi le plateau de l'émission "L'Instant de Luxe" pour se confier à coeur ouvert sur différents sujets. Ainsi, celui qui a officié dans "La France a un incroyable talent" a accepté de parler de son divorce avec Romain survenu en 2018. "Ça ne s'est pas arrêté d'un coup. Ça a mis du temps à s'arrêter", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Tout a été très compliqué je pense, pour lui et pour moi, quand d'un coup, on a fait notre coming out (...) J'étais encore sur M6, c'était la fin (...) Tout s'est passé en même temps, notre couple a été super médiatisé. Lui aussi a été super médiatisé, il s'est retrouvé avec des milliards de messages, il a fallu gérer ça et quand tu n'as pas l'habitude, je pense que c'est compliqué". Et de préciser : "Je pense que le coming out a eu une influence sur ma vie privée assez cosmique".

"J'irais m'enterrer"

Dans ce même entretien, Alex Goude est tombé sur la case qui dissimulait le portrait de Matthieu Delormeau. À l'époque, il n'avait pas apprécié que le chroniqueur de Cyril Hanouna le qualifie d'animateur "ringard" dans "Touche pas à mon poste" (voir ci-dessous). Jordan de Luxe l'a fait réagir sur cette ancienne histoire qui remonte à novembre 2018.

"J'aime bien ce qu'il fait, c'est ça le problème. Il a un ton, il est incisif (...) Ce serait Michel Drucker qui me dirait : 'Tu es nul en animateur'. J'irais m'enterrer (...) Quand c'est Matthieu Delormeau qui le dit, je me dis : 'Ce n'est pas grave, je m'en fous de ton avis'", a-t-il dit, avant d'affirmer qu'il n'a "aucun problème" avec lui.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'Instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV