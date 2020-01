Alex Goude : découvrez son salaire dans La France a un Incroyable Talent (Exclu vidéo)

Alex Goude s'illustre beaucoup sur les planches – il a d'ailleurs monté un spectacle interactif - mais avant tout c'est à la télévision que l'on a pu le découvrir. Passé par Disney Channel et Canal+, c'est sur M6 qu'il se révèle et devient une figure importante du petit écran. S'il a présenté de nombreux bêtisiers ou encore "60 secondes chrono" pour la chaîne, il a surtout animé l'émission "La France a un Incroyable Talent" de 2009 à 2015. Le programme cartonne. Alex Goude assure la présentation avec Sandrine Corman durant cinq saisons. Puis c'est aux côtés de Louise Eckland qu'on le retrouve à l'animation de la saison 9 du programme. Pour la saison 10, c'est seul qu'Alex Goude prend les commandes de l'émission. Depuis 2016, c'est David Ginola qui présente le programme.



Alex Goude dévoile son salaire pour "La France a un Incroyable talent"



Invité ce matin dans "L'Instant de Luxe", Alex Goude est revenu sur ses années à M6 lorsqu'il présentait "La France a un Incroyable talent", émission qui est toujours diffusée. Bien entendu la question du salaire s'est posée et l'ancien compagnon de Romain Taillandier ne s'est pas défilé. "Ah quand on présente Incroyable Talent ? Je peux te le dire, je gagnais 5000 euros par émission. J'avais en plus un contrat d'exclusivité sur l'année avec M6" déclare Alex Goude avant d'ajouter qu'il présentait "10 ou 9 émissions par an". Aujourd'hui, le père d'Elliot vit entre Paris et Las Vegas. En plus de sa carrière d'humoriste et d'animateur, il est également metteur en scène, réalisateur, comédien, doubleur et producteur. En 2011, il a créé FeelGoude, une société d'événementiel avec laquelle il souhaite organiser des événements exceptionnels pour des entreprises en France comme aux Etats-Unis.

Par Non Stop People TV