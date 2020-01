Alex Goude dévoile les raisons de son divorce avec Romain (Exclu vidéo)

En 2013, Alex Goude s'était marié à Las Vegas avec son compagnon de l'époque, Romain. Ensemble, ils ont accueilli deux ans plus tard un petit garçon prénommé Elliot, né par gestation pour autrui. Mais en 2018, les deux parents avaient annoncé leur divorce sur les réseaux sociaux. Une séparation que l'ancien animateur sur M6 avait ensuite commentée dans une interview exclusive à Closer. "Tout est arrivé en même temps : la fin de l'aventure M6, de certains de mes spectacles, de mon mariage, les attaques sur les réseaux... Tout change autour de toi", confiait-il.

Et de poursuivre : "On a une garde partagée, mais à 10000 km (NDLR, son ex-mari vit aux États-Unis). Facetime tous les jours avant d'aller à l'école, vacances en France et moi, j'y vais dès que je peux, ne serait-ce que pour trois ou quatre jours. Quand je suis là-bas, je m'occupe de lui avec mon ex-mari et son nouveau mari, qui m'ont même fait une chambre d'ami chez eux pour qu'Elliot nous voit un maximum ensemble".

"Ça a mis du temps à s'arrêter"

Invité ce mercredi 29 janvier dans l'émission "L'Instant de Luxe" sur Non Stop People, Alex Goude a accepté de revenir sur sa séparation d'avec Romain. "Ça ne s'est pas arrêté d'un coup. Ça a mis du temps à s'arrêter", a-t-il commencé.

Il a ensuite dévoilé les raisons de leur divorce. "Tout a été très compliqué je pense, pour lui et pour moi, quand d'un coup, on a fait notre coming out (...) J'étais encore sur M6, c'était la fin (...) Tout s'est passé en même temps, notre couple a été super médiatisé. Lui aussi a été super médiatisé, il s'est retrouvé avec des milliards de messages, il a fallu gérer ça et quand tu n'as pas l'habitude, je pense que c'est compliqué". Et de préciser : "Je pense que le coming out a eu une influence sur ma vie privée assez cosmique".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer l'émission "L'Instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV