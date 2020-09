Alex Goude évoque l'alcoolisme de son père et leurs rapports conflictuels (Exclu vidéo)

Quelques mois après un premier passage dans l'émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People, Alex Goude a fait son retour sur le plateau. En effet, ce mardi 22 septembre, l'ancien animateur de "La France a un incroyable talent" sur M6 a donné de ses nouvelles à Jordan de Luxe. L'occasion pour lui de confier qu'il se trouvait "gros". "J'aimerais retrouver mon poids d'athlète sportif (...) Il faut vraiment que je m'y mette", a-t-il continué.

Il souhaite perdre 10 kilos. Et il a tout mis en oeuvre pour y parvenir, comme il l'a expliqué à Jordan de Luxe. "Je suis à fond. J'ai pris des applications de sport sur mon téléphone (...) Je me suis acheté un vélo à la maison. Je vais y arriver !"

"Je ne bois jamais une goutte d'alcool"

Dans la suite de l'entretien, Alex Goude s'est confié sur ses rapports compliqués avec son père. "On ne s'est vraiment pas parlé pendant beaucoup d'années avec mon père. Il y a eu plein d'histoires compliquées, familiales (...) On s'est fâchés", a-t-il révélé. Et de poursuivre : "Pendant des années, il était à l'hôpital à cause de l'alcool. C'est pour ça que je ne bois jamais une goutte d'alcool de ma vie (...) À la fin, on se reparlait un peu, mais il n'était pas forcément en état de tout comprendre. C'était une fin de vie pas terrible et c'est pour ça que j'essaie de m'occuper de mon fils le mieux possible et d'essayer d'être le plus sain possible pour l'accompagner".

Alex Goude a précisé que son père a commencé "assez tôt" à boire de l'alcool. "Je me suis juré que je n'infligerai jamais ça ni à ma famille, ni à mes amis, ni à mes enfants. Je n'ai jamais fumé de ma vie non plus, ni touché à une drogue (...) Je ne veux rien qui puisse altérer mes capacités intellectuelles ou physiques vis-à-vis de mon fils. Je veux toujours pouvoir être au taquet", a-t-il conclu.

Par Non Stop People TV