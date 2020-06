Alex Goude : quel avenir pour "Jouons à la maison" et "La maison Lumni" ? (exclu vidéo)

Pas de confinement pour Alex Goude ces deux derniers mois. L’animateur a repris du service sur France Télévisions. Il a animé sur France 2, France 4 et Franc 5 "La maison Lumni", un programme éducatif lancé le 23 mars en raison du confinement et de la fermeture des établissements scolaires. Le comédien a pris également les commandes de "Jouons à la maison" jeu lancé lui-aussi pendant le confinement. Si le programme était diffusé dans un premier temps le weekend sur France 3, il est depuis le 1er juin passé en quotidienne suite à l’échec des rediffusions des épisodes de "Plus belle la vie" le soir de 20h30 à 21h. Invité de Non Stop People mardi, le présentateur s’est exprimé sur l’avenir de ces deux émissions. Si Alex Goude admet que "Jouons à la maison" est un carton, il révèle qu’au début seuls dix épisodes devaient voir le jour.

Des émissions qui cartonnent

"L’idée, c’était d’occuper les gens", précise-t-il. "Ils nous mettent là en quotidienne en compensation. (…) On est là jusqu’à la fin du mois de juin", indique Alex Goude. "On sait que ça va perdurer d’une façon ou d’une autre. (…) On gère au jour le jour", ajoute l’ancien animateur de "La France a un Incroyable Talent". Quant à l’émission "La maison Lumni", Alex Goude indique qu’elle doit "continuer cet été". A noter que le tournage de la série "Plus Belle La Vie" a repris avec le déconfinement. Les nouveaux épisodes devraient arriver à la rentrée en septembre prochain. Grâce à "Jouons à la maison" France 3 a gagné sur cette case 600 000 téléspectateurs comme le révèle nos confrères de Télé Loisirs.

Par Non Stop People TV