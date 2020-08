Alex Goude : retour sur son divorce avec Romain Taillandier

Le 11 juillet dernier, France 2 a donné le coup d'envoi de la 31e saison de "Fort Boyard". Une édition un peu particulière puisque le tournage a eu lieu en pleine pandémie du coronavirus. Invité le 9 juillet dernier sur Europe 1, Olivier Minne en avait dit plus sur le dispositif sanitaire mis en place pour respecter les gestes barrières. "Nous étions tous testés quand on prenait place dans le bateau, nous portions tous des masques pour le voyage entre la terre et le Fort et les techniciens et la production sont restés masqués toute la journée", expliquait-il.

Avec le coup d'envoi de cette toute nouvelle édition, les téléspectateurs ont retrouvé de nombreuses personnalités à la conquête du Fort. Ce samedi 15 août, une nouvelle équipe débarque dans l'aventure. Elle est composée de Laurent Maistret, Vincent Dubois/Jean-Christian Fraiscinet du duo "Les Bodin's", l'animatrice Tiga et Alex Goude. Ces derniers jouent pour la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Un couple "super médiatisé"

Alex Goude fait son retour dans "Fort Boyard" pour la sixième fois. En 2018, l'animateur de 44 ans a traversé une épreuve difficile avec sa séparation d'avec Romain Taillandier. Le couple s'était marié en 2013 dans une chapelle à Las Vegas. Deux ans après, ils accueillaient un petit garçon prénommé Elliot, né par GPA aux États-Unis. Après leur divorce, Romain Taillandier s'est installé à Las Vegas avec Elliot. Quant à Alex Goude, il vit à Paris, mais se rend dans le Nevada "toutes les six semaines". Il garde aussi son fils en France pendant les vacances scolaires. Mais le confinement a eu un impact sur la fréquence de ses visites. Dans un entretien accordé à Gala, il avait confié être en "manque" de son fils, resté aux États-Unis avec son autre papa.

Le 29 janvier dernier, Alex Goude en a dit plus sur sa séparation d'avec Romain Taillandier dans "L'Instant de Luxe" de Non Stop People, révélant les raisons de leur divorce. "Tout a été très compliqué, je pense, pour lui et pour moi, quand d'un coup, on a fait notre coming out (...) J'étais encore sur M6, c'était la fin (...) Tout s'est passé en même temps. Notre couple a été super médiatisé. Lui aussi a été super médiatisé. Il s'est retrouvé avec des milliards de messages, il a fallu gérer ça et quand tu n'as pas l'habitude, je pense que c'est très compliqué (...) Je pense que le coming out a eu une influence sur ma vie privée cosmique", expliquait-il. Malgré tout, Alex Goude a gardé de bons rapports avec son ex-mari, qui s'est depuis remarié avec un dénommé Junior Velazqez (voir ci-dessous).

Par Non Stop People TV