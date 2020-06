Alexandra Lamy célibataire : pourquoi elle n'a pas envie de retrouver l'amour

Après dix ans de vie commune et quatre ans de mariage, Alexandra Lamy et Jean Dujardin annonçaient leur séparation en novembre 2013. Leur divorce prononcé en décembre 2014, Jean Dujardin a rapidement refait sa vie au bras de la patineuse Nathalie Péchalat qui lui a d’ailleurs donné une fille prénommée Jeanne.

De son côté, Alexandra Lamy n’a visiblement jamais retrouvé l’amour. Exilée à Londres suite à son divorce, l’actrice s’est recentrée sur elle-même aux côtés de sa fille Chloé Jouannet (née de sa relation précédente avec Thomas Jouannet, ndlr). Et six ans après son divorce, la comédienne de 48 ans n’est visiblement pas pressée de retrouver chaussure à son pied. Dans une interview accordée au magazine "Psychologies" parue ce mercredi 3 juin, l’actrice française s’est en effet confiée sur son célibat : "Ok, c’est bon ! J’ai donné, j’ai accepté, j’ai fait des efforts, maintenant, je pense à moi. En ce moment, je n’ai pas spécialement envie d’avoir quelqu’un dans ma vie" a-t-elle assuré.

"JE SUIS TRÈS HEUREUSE SEULE"

"Je pars du principe que le plus important, c’est d’être heureux" a expliqué Alexandra Lamy avant de faire une autre analyse : "Parfois, on cherche à former un couple seulement par peur, pas pour son propre bonheur". La sœur d’Audrey Lamy a ensuite insisté sur le fait qu’elle n’a pas peur de la solitude : "Au contraire : je suis très heureuse seule ! Parce que j’ai grandi seule : mes parents travaillaient énormément et ma sœur est née quand j’avais déjà 10 ans. J’ai passé mon enfance sans téléphone portable, en pleine campagne avec mon chien. J’ai appris à ne pas m’ennuyer seule" a-t-elle confié. "Le plus important, je crois, pour aimer être seule, c’est de ne pas se sentir en manque d’amour. Et moi, j’ai ma fille, ma sœur, ma famille, mes amis…" a-t-elle conclu avant d’affirmer fièrement qu’elle n’a "aucun souci à rentrer seule chez elle le soir".

Par E.S.