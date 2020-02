Alexandra Rosenfeld bientôt mariée à Hugo Clément ? Elle se confie

Alexandra Rosenfeld est une femme comblée. Miss France 2006 a donné naissance à une petite fille le 3 janvier dernier, fruit de son amour avec Hugo Clément. Alexandra Rosenfeld et le journaliste se sont rencontrés sur le tournage de "Fort Boyard" pour France 2 en mai 2018 et depuis, le couple ne se quitte plus et vit des jours heureux. Ils filent le parfait amour et sont aux anges depuis que leur petite Jim est venue au monde. Même s'ils ont partagé des photos de leur bébé, l'ex Miss France refuse d'afficher son visage sur les réseaux sociaux afin de préserver son intimité. En tout cas, tout sourit à Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément. Mais alors, la prochaine étape de leur relation sera-t-elle le mariage ? La mère d'Ava et Jim a répondu à Télé-Loisirs.

"Il a peur que je dise 'non'"



Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément se sont déjà pacsés en janvier 2019, un an avant la naissance de leur fille. Cependant, l'ex Miss France ne rêve pas spécialement de mariage. Lors de son interview accordée à Télé-Loisirs, dont la sortie est prévue dans les kiosques français le lundi 10 février, elle a expliqué : "Je ne suis pas demandeuse du tout. Il a peur que je dise 'non', alors que je dirais 'oui' bien entendu. Je ne suis pas une grande romantique. Je m'en fous du mariage. Je sais qu'on s'aime et je n'ai pas besoin de ça. Je ne lui mettrais donc pas la pression, bien au contraire". Alexandra Rosenfeld qui a dévoilé une photo dossier d’Hugo Clément adolescent n'est pas fermée à l'idée du mariage... Reste plus qu'à savoir si son chéri lui fera sa demande.

