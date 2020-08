Alexandra Rosenfeld : Cette critique d'un internaute sur son corps qui l'a beaucoup amusée

Le 2 janvier dernier, Alexandra Rosenfeld a donné naissance à une petite fille prénommée Jim. A 33 ans, elle est ainsi devenue maman pour la seconde fois et a fondé une famille avec le journaliste Hugo Clément, son compagnon depuis juin 2018. Avant cette idylle, celle qui a été élue Miss France en 2006 a été mariée au joueur de rugby Sergio Parisse. De leur union est née une petite fille prénommée Ava qui aura 10 ans dans quelques jours.



Maman de deux adorables filles, Alexandra Rosenfeld a donc fait part de son amusement quand un internaute a tenté de la mettre en garde sur les changements du corps des femmes. Ce jeudi 6 août 2020, la jolie blonde a en effet publié sur Instagram, une photo d'elle où elle apparaît en maillot de bain rouge. L'ancienne reine de beauté y dévoile son corps tonique et ses abdominaux saillants, seulement huit mois après son accouchement.

Alexandra Rosenfeld à nouveau cible des critiques

La seconde photo de sa publication est la capture d'écran d'un commentaire lancé par un internaute. Visiblement jaloux, il lance à Alexandra Rosenfeld : "Tu verras quand tu auras eu des gosses, tu feras moins la maligne devant ton miroir !". Un commentaire malveillant auquel la mère de famille a simplement répondu "Hahaha" avant d'ajouter "Merci" en légende de son post.



Ce n'est pas la première fois que celle qui est désormais professeure de yoga, partage des critiques lancées par les internautes à son égard. En juillet 2019, Alexandra Rosenfeld avait en effet réagit aux critiques de ses abonnés face à sa petite prise de poids durant sa grossesse : "J'entends des trucs comme ça depuis que j'ai 15 ans. Mais jamais personne n'a réussi à me complexer, parce que ces petits bras fins faisaient très mal aux abrutis (...) et puis j'ai appris à les aimer. Maintenant, c'est comme une goutte dans un k-way. Ne laissez personne vous complexer, vous êtes comme vous êtes ! Moi, je m'aime !!! Et c'est le principal" avait-elle écrit sur Instagram.



Voir cette publication sur Instagram Merci Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld) le 6 Août 2020 à 3 :37 PDT 6 Août 2020 à 3 :37 PDT

Par E.S.