Alexandra Rosenfeld opérée de la main, pourquoi sa cicatrice la dérange

Ce samedi 1er août, France 2 diffuse le quatrième numéro inédit de "Fort Boyard". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Olivier Minne, mais aussi une nouvelle équipe composée de cinq nouvelles personnalités : Florent Peyre, Ariane Massenet, Gérémy Crédeville, Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld. Cette dernière n'en est pas à sa première participation à l'émission. En effet, elle s'est déjà lancée six fois à l'assaut du Fort. En 2018, l'émission a changé sa vie lorsqu'elle a rencontré l'actuel père de sa fille, Hugo Clément. En septembre 2019, elle avait raconté cette rencontre à Purepeople, révélant comment Valérie Damidot avait joué les entremetteuses : "C'est arrivé comme ça... Le coup de foudre. Coup de foudre avec l'aide de Valérie Damidot !" lâchait-elle. Et de préciser : "Dans l'équipe, Hugo était le seul que je ne connaissais pas. Valérie me disait : 'Tu vas voir, il est super sympa'. Bon, et puis finalement, je l'ai trouvé plus que sympa".

Des malaises à répétition

Depuis la naissance de sa fille Jim en janvier dernier, Alexandra Rosenfeld pouponne. Mais début juillet, elle s'est blessée à la main. Si elle n'a pas souhaité révéler l'origine de sa blessure, la Miss France 2006 a dû être opérée dans la foulée. Ainsi, le 9 juillet dernier, elle a dévoilé une photo d'elle, la main dans le plâtre. En légende, elle a posté le message suivant : "Pratique quand tu as un bébé et que tu donnes des cours de yoga. Sinon, vous ça va ?" disait-elle.

Depuis, Alexandra Rosenfeld n'a plus de plâtre. Mais elle garde une longue cicatrice au milieu de sa paume. Et lorsqu'elle la voit, la maman de 33 ans tourne de l'oeil, comme elle l'a confié le 20 juillet dernier dans sa story Instagram. "Je suis au fond du sac complet, je ne peux pas reprendre les cours de yoga parce que j'ai encore la cicatrice avec les points au milieu de la main... Je ne regarde pas parce que dès que je regarde, je fais un malaise. Ce matin, je suis allée la faire nettoyer et j'ai fait un malaise, c'est affreux, dès que je regarde ma main gauche, je tombe. J'ai dit à l'infirmière : 'Je crois que je vais vomir, je fais un malaise vagal'. En deux secondes, j'avais les pattes en l'air, le sucre sous la langue", racontait-elle. Vendredi 24 juillet, elle a dévoilé une photo de sa cicatrice (voir ci-dessous).

Par Non Stop People TV