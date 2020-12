Alexandre (L'amour est dans le pré) : ce selfie pris sur son lit d'hôpital après son accident

Lors de son speed-dating, Mathieu a rencontré Alexandre, un jockey de 24 ans pour lequel il a eu un véritable coup de coeur. Après plusieurs jours sur son exploitation, le jeune homme a fini par se rapprocher de l'éleveur de taureaux, et ce derrière le dos de Johnny, son deuxième prétendant. Après le départ de ce dernier - finalement mis au courant de ce début d'idylle - Mathieu et Alexandre ont pu vivre leur amour au grand jour. Et autant dire qu'ils n'ont pas perdu du temps. En effet, Alexandre lui a annoncé qu'il avait démissionné de son job à Deauville et qu'il cherchait du travail dans sa région.

Mais dix jous après son installation chez Mathieu, Alexandre a été victime d'un accident sur son nouveau lieu de travail, à Marseille. Un triste évènement qui a remis en question son avenir professionnel. "Le premier jour, je me suis fait une triple fracture de l'humérus, une fracture ouverte à la tête à cause d'un coup de pied, une autre au niveau de l'arcade. J'ai des plaques et des broches dans le bras. Je suis inapte au travail avec des chevaux de course pendant au moins un an. Il va falloir songer à une reconversion. Je vais entamer une formation dans l'immobilier pour être agent commercial", confiait-il à Télé-Loisirs.

"J'ai failli te perdre..."

Dans la suite de cet entretien, Alexandre a confié à quel point cet accident a été "un coup dur". "Je suis passé par toutes les émotions, mais heureusement qu'il y avait Mathieu pour m'épauler. Je me suis dit que c'était peut-être le destin que j'arrête de travailler dans les courses", continuait-il. Depuis l'officialisation de leur relation dans "L'amour est dans le pré", Mathieu et Alexandre ont décidé de créer un compte Instagram commun sur lequel ils partagent leur nouvelle vie à deux. Dimanche 13 décembre, Mathieu a posté une photo qu'il a immortalisée lors du séjour à l'hôpital de sa moitié. Sur le cliché en question, le jeune homme apparaît sur son lit d'hôpital, un bandage recouvrant la totalité de son bras. Le jeune jockey a aussi été blessé au visage (voir ci-dessous).

En légende, Mathieu a écrit le message suivant : "Un moment gravé à jamais dans nos mémoires... J'ai failli te perdre... Love you", a-t-il posté. À Télé-Loisirs, Mathieu avait confié avoir eu un mauvais pressentiment le jour de l'accident d'Alexandre. "Il part à 5h du matin, et à 8h30, j'ai une p*tain d'angoisse, mais un truc de malade. Je lui envoie un texto en lui expliquant que j'ai une crise d'angoisse profonde et que j'espère que tout va bien. Il me répond : 'Oui, oui, je suis à mon quatrième cheval, tout va bien'. Une demi-heure après, les urgences m'appelaient. Il a été opéré dans l'après-midi", racontait-il.

Par Clara P