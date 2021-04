Alexia Laroche-Joubert en deuil : son frère est mort à l'âge de 25 ans

Alexia Laroche-Joubert fait énormément parler d'elle en ce moment. Le 26 avril prochain, M6 fêtera les vingt ans de son émission "Loft Story". Un anniversaire particulier puisqu'il célèbre également l'arrivée de la télé-réalité en France. Depuis, les émissions ne cessent de se succéder et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela fonctionne toujours autant.

Alexia Laroche-Joubert était invitée pour l'occasion sur le plateau de "On est en direct", ce samedi 10 avril. La productrice n'avait pas hésité à s'en prendre à Jean-Edouard et Kenza qui avait remis en cause sa sympathie en "off". "Jean-Édouard, au moment où il a quitté le Loft, on n’a même plus pu lui téléphoner. Il voulait être comédien et a complètement mis de côté le Loft. Alors là pour le coup… Lui non plus ne voulait plus avoir de contact avec nous" a-t-elle déclaré.

un nouveau deuil pour la productrice

Alexia Laroche-Joubert n'avait pas été plus tendre avec Kenza quelques minutes après puisqu'elle avait assuré que l'ancienne candidate de Loft Story était "opportuniste", et qu'elle "a toujours adoré faire du buzz".

Loin des polémiques, Alexia Laroche-Joubert doit faire face à une terrible épreuve. Ce dimanche 11 avril, elle a perdu son petit frère, Andréas, âgé de 25 ans, dans un accident de voiture survenu en fin de matinée. Il était sergent au sein des Pompiers de Paris et c'est cette même brigade qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué.

Une triste nouvelle pour la productrice qui avait déjà dû faire face à la mort en 2003. Elle avait perdu son mari Yan-Philippe Blanc, dans un accident de moto.

Par J.F.