Alexia Laroche-Joubert endeuillée : la productrice sort du silence

Alexia Laroche-Joubert est en deuil. La célèbre productrice d'émissions de télés a dû faire face à un terrible drame ce dimanche. Son petit frère, Andréas âgé de 25 ans est décédé dans un accident de voiture. Il était sergent au sein des Pompiers de Paris et c'est cette même brigade qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié sur Twitter : "Le général de division Jean-Marie Gontier a la tristesse de faire part du décès du sergent Andréas Laroche-Joubert, survenu lors d'un accident de la route. Nos pensées sont tournées vers sa famille et proches auxquels nous adressons nos sincères condoléances ainsi que notre soutien".

Une triste nouvelle pour la productrice qui avait déjà dû faire face à la mort en 2003. Elle avait perdu son mari Yan-Philippe Blanc, dans un accident de moto.

Alexia Laroche-Joubert a pu compter sur le soutien de ses proches durant cette terrible épreuve.

"merci"

C'est le cas notamment de Denis Brogniart qui lui a adressé ses condoléances sur Twitter. "Je pense très fort à toi ma chère Alexia après le décès accidentel de ton petit frère. Toute l’équipe de tournage de Koh-Lanta se joint à moi pour te dire que nous sommes avec toi pour te soutenir en ces moments si tristes. Je t’embrasse affectueusement."

Un message qui avait divisé sur le coup car certains internautes ne comprenaient pas pourquoi Denis Brogniart n'avait pas envoyé un message privé à Alexia Laroche-Joubert. Après quelques jours de silence, la productrice est sortie du silence sur Twitter. Elle a répondu au message de Denis Brogniart et l'a remercié pour ce précieux soutien : "Merci Denis Brogniart et toutes les équipes d'ALP et à vous tous pour votre soutien".

Merci @DenisBrogniart et toutes les équipes d’@Alpfr et à vous tous pour votre soutien. https://t.co/siNrQRY4aG — Alexia Laroche Joub (@ALJ) April 13, 2021

Par J.F.