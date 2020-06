Alexis Braconnier (Top Chef) "à poil", lance une cagnotte pour sauver son restaurant

L'émission culinaire de M6 "Top Chef" sert souvent de tremplin aux jeunes cuisiniers. A l'issue de l'aventure, ils sont nombreux à se lancer à leur compte et à ouvrir leur restaurant. C'est le cas d'Alexis Braconnier, candidat de "Top Chef" en 2014. Le 29 janvier 2019, il ouvrait son restaurant nommé Aussi(e) spécialisé dans la street-food franco-australienne. Quasiment un an après, pour cause de coronavirus, il a dû fermer ses portes. Et le jeune chef ne s'y attendait mais alors, pas du tout, comme il l'explique à LCI.

Alexis a lâché son appartement parisien, faute d'argent pour payer le loyer

Le soir où le gouvernement annonce la fermeture des restaurants, Alexis est en cuisine. Il n'est pas au courant. "J'ai appris ça par mes clients. [...] J'étais pas vraiment prêt. Puis je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de marchandises, donc avec mon second on s'est concerté assez rapidement et on s'est dit 'on fait un menu à 20 euros pour tout le monde et on envoie tout ce qu'on a'". A ce moment-là, Alexis Braconnier pense que cela va durer une semaine.

Deux mois après, il n'a toujours pas rouvert et a lancé un appel à l'aide sur son compte Instagram. Compte tenu de la situation extrêmement difficile dans laquelle il se trouve, il a fait appel à un avocat pour essayer de démêler le problème. Il n'a pas encore payé ses cavistes, ni sa facture de 800 euros d'EDF. Depuis la fermeture de son restaurant, n'ayant aucun revenu, Alexis a lâché son appartement parisien et squatte à droite à gauche chez des amis. Il estime le manque à gagner à 10 000 euros. Comble de malchance, il explique avoir une fuite à la cave. "J'ai même pas fait venir le plombier parce que j'ai pas de thune", avoue l'intéressé.

"Je suis à poil, dans la merde quoi", lance fataliste l'ancien candidat de "Top Chef". Même si les restaurants vont pouvoir rouvrir d'ici le 22 juin, il reste sceptique. Comment faire tourner son commerce et êtes rentable ? Alexis réfléchit à investir la rue, tenter de nouvelles méthodes de vente, mais surtout il implore les clients de revenir au restaurant.

Par Mélanie C.