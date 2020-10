Alice Nevers : avec qui Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli sont-ils en couple ?

La dix-huitième saison d'Alice Nevers se poursuit sur TF1 ce jeudi 29 octobre. Dans le rôle principal de la juge depuis 2002, Marine Delterme forme à l'écran un couple avec Jean-Michel Tinivelli, dans le rôle du commandant Fred Marquand. Dans la vie, l'actrice est mariée depuis 2010 à l’écrivain Florian Zeller. Après avoir eu son fils Gabriel, né de sa relation avec l’acteur suisse Jean-Philippe Ecoffey, Marine Delterme a eu un deuxième fils, Roman, en 2008 avec son compagnon. "On évolue ensemble depuis quinze ans, donc on n'est plus les mêmes et c'est magique d'être encore ensemble, de faire ce chemin tous les deux", avait-elle confié à Femme Actuelle.

Des acteurs discrets sur leur vie privée

Sur le secret de la longévité de son couple, l'actrice avait assuré : "Je crois qu’il repose sur la magie de se rencontrer au bon moment de savoir s’écouter, s’épauler, d'accepter les moments où l’autre est plus fragile, et de l’aider à se relever". De son côté, Jean-Michel Tinivelli reste très discret sur sa vie privée. Après un mariage éphémère à l'âge de 23 ans, l'acteur a connu une relation de deux ans avec Ingrid Chauvin. "Il a commencé à me faire la cour par texto. Nous étions très occupés l’un et l’autre. Et puis, il a appris que je tournais 'Dolmen'. Le jour où je me suis rendue en train à Brest, il a appelé la SNCF et a demandé une place à côté de moi en première. C’est fou quand j’y repense !", avait raconté l'actrice dans Gala sur le début de leur histoire. Mais après sa séparation avec l'actrice en 2006, Jean-Michel Tinivelli n'a pas affiché son intimité. S'il confiait être célibataire en 2015 dans Télé Star, l'acteur n'est pas revenu sur le sujet depuis.

Par Marie Merlet