Alice Nevers bientôt terminée ? Marine Delterme sème le doute

Cela fait plusieurs années, vingt ans exactement, que les téléspectateurs peuvent suivre les aventures d'Alice Nevers sur TF1. Diffusée le jeudi soir, la série rassemble à chaque épisode des millions de fans. Un personnage qui dure, et pour cause, son interprète Marine Delterme n'est toujours pas lassée. Dans une récente interview accordée à Ouest-France, elle s'était confiée sur son rôle d'Alice Nevers et avait expliqué pourquoi après tant d'années, elle ne s'est toujours pas lassée. En effet, le tournage ne lui prend que quelques mois dans l'année : "Il ne m’occupe guère plus de quatre mois chaque année, et l’ensemble a su se renouveler, les guests apportent une note de fraîcheur très intéressante, et j’ai le temps de faire mille autres choses, comme de me consacrer à l’écriture. J’ai cinq projets en cours, dont un de série, et tous extrêmement gratifiants."

des allusions qui inquiètent

L'autre secret est sans aucun doute que le personnage grandit et évolue en même temps qu'elle : "Sans trop prendre de risques, je dirais qu’Alice, que j’incarne depuis quasi vingt ans, évolue avec moi, qui, comme toutes les femmes, évolue avec la société, ses soubresauts, ses avancées, ses drames".

Mais il semblerait que ce point de vue ne soit plus d'actualité. Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, Marine Delterme fait d'étranges allusions. "Ce que je peux vous dire, c’est qu’à la fin de la saison, Alice songe sérieusement à changer de vie pour profiter des siens…". Des déclarations qui effraient évidemment les nombreux fans de la série, soucieux de la voir disparaître dans les années ou les mois à venir.

Par J.F.