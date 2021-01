Alice Nevers : la série avec Marine Delterme s’arrête, les fans en colère

Mauvaise nouvelle pour les fans de la série Alice Nevers. Après dix-huit saisons et 119 épisodes, les aventures de la procureure adjointe Alice Nevers (jouée par Marine Delterme) et du commandant Fred Marquand (interprété par Jean-Michel Tinivelli) s’arrêtent. L’information a été dévoilée par nos confrères d’Allociné. Selon le site, TF1 aurait décidé de mettre un terme à la série en raison des audiences en baisse sur cibles. "Si Alice Nevers continuait de rassembler un nombre important de téléspectateurs (ils étaient encore 5,18 millions de fidèles en moyenne devant les deux derniers épisodes de la saison 18 le 5 novembre 2020), les scores attendus sur les cibles prioritaires, et notamment sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, n'étaient plus au rendez-vous", précise Allociné.

"Je vous déteste TF1"

Pour l’heure, Marine Delterme, qui n’est autre que l’héroïne de la série, n’a pas réagi. Mais comme on pouvait s’y attendre, l’arrêt de la série lancée en 2002 ne réjouit pas les fans. "L'irrespect est visible et remarqué", "C’est vraiment une blague sérieux !!!", "Je vous déteste TF1", "Donc avec ce final faut les imaginer où ? A la campagne ? A la mer ? Au milieu des pommiers ???... En collocation avec Mathieu qui est devenu la nounou d’Ada et Paul ? Et Victor et Djibril ? Merci TF1", peut-on lire sur Twitter. La chaîne TF1 pourrait-elle changer d’avis en découvrant ces nombreux messages indignés ? Seul le temps pourra répondre à cette question.

Par Matilde A.