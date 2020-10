Alice Nevers : Pourquoi Marine Delterme n’est toujours pas lassée par son rôle

Alice Nevers est sans aucun doute l'une des séries les plus emblématiques de TF1. Cela fait dix-huit saisons maintenant que les téléspectateurs suivent les aventures de l'héroïne incarnée par Marine Delterme. À cette occasion, elle s'est confiée dans un grand entretien accordé à Ouest-France et fait part de son ressenti sur la série et plus précisément sur le rôle d'Alice Nevers : "Sans trop prendre de risques, je dirais qu’Alice, que j’incarne depuis quasi vingt ans, évolue avec moi, qui, comme toutes les femmes, évolue avec la société, ses soubresauts, ses avancées, ses drames. Il m’est arrivé plein de choses. Le personnage d’Alice, forcément, s’en ressent. Parce que c’est un rôle auquel j’apporte un peu, beaucoup, de moi et qu’il y a aujourd’hui entre nous quelque chose de presque organique, à l’inverse de compositions beaucoup plus ponctuelles, qui demandent d’enfiler un manteau très différent" assure-t-elle.

"l'univers a évolué"

Marine Delterme, la compagne de Florien Zeller, incarne donc ce personnage depuis vingt ans. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle ne s'est jamais lassée de ce rôle. La raison ? Elle prend part à l'écriture des épisodes : "Il y a bien sûr l’écriture, j’apporte mon regard à tout ce qui relève de sa vie privée. Il y a les scènes avec les guests. Et cette exigence que j’ai, que nous avons tous, de veiller à ce que l’ensemble soit vivant. L’univers des séries a beaucoup évolué". Mais ce n'est pas tout, Marine Delterme confie que le tournage lui prend peu de temps dans l'année. "Il ne m’occupe guère plus de quatre mois chaque année, et l’ensemble a su se renouveler, les guests apportent une note de fraîcheur très intéressante, et j’ai le temps de faire mille autres choses, comme de me consacrer à l’écriture. J’ai cinq projets en cours, dont un de série, et tous extrêmement gratifiants".

Par J.F.