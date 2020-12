Alicia Aylies en couple avec Kylian Mbappé ? Elle met les choses au clair

C'est une rumeur qui dure depuis de nombreuse années maintenant. Tout a commencé en 2018 quand les Bleus se sont rendus en Russie pour la Coupe du monde de football et ont remporté le titre avec brio. Dans les tribunes, de nombreuses personnalités sont venues soutenir les joueurs de l'équipe de France mais pas uniquement. Une partie de la tribune est réservée aux proches des sportifs, et lors des matchs, la Miss France 2017 Alicia Aylies a été aperçue à de nombreuses reprises.

Il n'en fallait pas plus pour que la rumeur d'une relation entre la jeune femme et un joueur de l'équipe de France naisse. Tous les regards se tournent alors vers Kylian Mbappé, récemment touché par le coronavirus.

L'ancienne Miss France ne se doute pas une seule seconde que cette rumeur va la poursuivre pendant de longues années. Et pour cause, deux ans après, les internautes se posent encore la question.

Ce vendredi 11 décembre, C8 diffusera l'émission "La vraie vie de nos Miss". A l'occasion des 100 ans du concours, les caméras de la chaîne ont suivi pendant de longues semaines le quotidien d'Alexandra Rosenfeld, Alicia Aylies, Nathalie Marquay Pernaut, Linda Hardy, Rachel Legrain-Trapani ou encore Valérie Bègue.

Alicia Aylies en a profité pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toute : "Ce n'est pas mon présent actuel et ce ne sera pas mon futur. Je suis obligée de rire. Je crois que cette question, concernant cette fameuse personne, je l'ai eu un milliard de fois" assure-t-elle.

Une rumeur qui n'a pas été facile à gérer pour la jeune femme qui ne souhaite qu'une seule chose, que "le monde entier passe à autre chose parce qu'encore aujourd'hui je reçois des messages pensant que lui et moi nous sommes en couple. Je pense que si on était en couple, on se serait déjà affichés au bout de deux ans".

