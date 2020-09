Alix (Koh-Lanta) critiquée sur sa pilosité : Denis Brogniart répond à ses détracteurs avec humour

Après avoir réalisé une épreuve incroyable sur les pilotis dans le dernier épisode de "Koh-Lanta, les 4 Terres", diffusé ce vendredi 25 septembre, Alix a été la proie à de nombreuses critiques. Si elle a été la dernière à lâcher son poteau après avoir tenu plus d'une heure et est devenue, grâce à son exploit, leader de sa nouvelle équipe, certains internautes se sont focalisés sur un tout autre détail, bien plus superficiel. En effet, alors qu'Alix était accrochée à son poteau, les bras relevés, quelques haters se sont rendus sur les réseaux sociaux pour clasher la pilosité de la jeune candidate, qui après plus de dix jours dans l'aventure, n'a pas pu se raser les aisselles. Bien loin de se démonter, la leader des jaunes a répondu avec humour à ses détracteurs.

"la pilosité féminine reste un tabou"

Face à quelques commentaires désagréables de la part de certains internautes comme : "Une femme devrait rester une femme... Pour les prochaines candidates, pensez à l'épilation définitive avant d'embarquer", Alix a répondu avec tact à ces critiques. Dans un message Twitter, l'aventurière de "Koh-Lanta, les 4 Terres" a partagé ce 26 septembre : "Apparemment en 2020, même lorsque que tu pars faire une aventure en mode survie... la pilosité féminine reste un tabou.". De son côté, Denis Brogniart lui a apporté son soutien en commentant son post : "Voilà qui permet aux sceptiques très nombreux chaque année de comprendre que sur Koh Lanta il n’y a pas d’épilation programmée. Ma chère Alix, bravo pour ta victoire... ton humour et ton recul par rapport à la repousse des poils!!!". Les candidats de "Koh-Lanta" n'ont pas à disposition des centres d'esthétique.

Voilà qui permet aux sceptiques très nombreux chaque année de comprendre que sur #KohLanta il n’y a pas d’épilation programmée. Ma chère ALIX, bravo pour ta victoire... ton humour et ton recul par rapport à la repousse des poils!!! https://t.co/7zN0k0ZcAR — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) September 27, 2020

Par Solène Sab