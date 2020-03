Alizée et Grégoire Lyonnet au chômage forcé à cause du coronavirus

Alizée et Grégoire Lyonnet vivent et travaillent en Corse. Le couple qui a accueilli une petite Maggy le 24 novembre nage dans le bonheur. Leur studio de danse affiche complet. Bref, tout allait bien… Jusqu'à l'arrivée du coronavirus. L'épidémie venue de Chine ne cesse de se propager en France. Ce lundi 9 mars le bilan est de 21 décès et 1191 cas confirmés en France. La Corse qui était jusque là épargnée a enregistré son premier décès lié au virus dans la nuit de dimanche à lundi. Des mesures ont été prises sur l'Île de Beauté pour tenter d'endiguer la propagation. Et le studio du couple Alizée-Lyonnet est touché par les restrictions et fermetures.

Report des cours et annulation d'un concours

"Suite à l'arrêté préfectoral de ce jour concernant le coronavirus, le studio de danse Lyonnet Ajaccio sera fermé du 9 au 22 mars. Nous sommes malheureusement concernés par les rassemblements interdits de plus de 50 personnes étant donné que nous avons deux salles, donc deux cours en même temps, sans parler des élèves et des parents qui se croisent à l'intercours", a expliqué le couple sur le compte Instagram du club. Mais ce n'est pas tout. Alizée et Grégoire Lyonnet devaient aussi organiser un concours de danse, le Trophée Napoléon. Ce dernier se trouve aussi reporté à une date ultérieure. "Au vu de l'évolution de la situation concernant le coronavirus, Alizée et Grégoire et le Club A&G Danse Sportive ont pris la décision de reporter le Trophée Napoléon. Les compétiteurs venant des quatre coins de la France, il est préférable de décaler notre événement pour que ce trophée soit un franc succès et que le plus grand nombre de danseurs puisse faire le déplacement sereinement et l'esprit tranquille", expliquent les parents de Maggy. Une seule chose à faire : prendre son mal en patience et attendre que l'épidémie soit finie.

Par Mélanie C.