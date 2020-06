Alizée et Grégoire Lyonnet : une photo inédite dévoilée pour leur anniversaire de mariage

Ce jeudi 18 juin, Alizée et Grégoire Lyonnet fêtent leurs quatre ans de mariage. Les amoureux s'étaient dit "oui" en Corse devant leurs proches et leurs amis. Depuis leur rencontre en 2013 dans "Danse avec les stars", ils ne se quittent plus. Et pour fêter cet anniversaire comme il se doit, celle qui est devenue en novembre dernier l'heureuse maman d'une petite Maggy a dévoilé une photo inédite des festivités.