Alizée maman : elle dévoile de nouvelles photos de sa fille

En mai dernier, Alizée a officialisé sur Instagram sa grossesse après les informations que le magazine Closer a dévoilées à ce sujet. Six mois plus tard, elle a donné naissance à une petite fille prénommée Maggy, fruit de son amour avec Grégoire Lyonnet. C'est en 2013 que ces derniers ont fait connaissance, lors de la quatrième saison de "Danse avec les stars". S'ils avaient joué la carte de la discrétion au tout début de leur idylle, les amoureux avaient fini par officialiser leur amour. En juin 2016, Alizée et Grégoire Lyonnet se sont mariés en Corse. L'année suivante, ils ont ouvert leur propre école de danse.

Avant de rencontrer Grégoire Lyonnet sur le parquet de "Danse avec les stars", Alizée a été en couple avec Jérémy Chatelain, ex-candidat de la "Star Academy". Ensemble, ils ont eu une fille prénommée Annily, aujourd'hui âgée de 14 ans.

"Merci la vie"

Depuis la naissance de son deuxième enfant, Alizée ne manque pas une occasion d'afficher son quotidien de maman. Ainsi, après avoir dévoilé leur journée pyjama, la chanteuse de 35 ans a partagé une sieste avec son bébé. Un cliché qui a fait réagir Laeticia Hallyday sur Instagram. "Bonheur, amour. Je pense à toi, à vous, de tout mon coeur", postait-elle.

Mercredi 1er janvier 2020, Alizée a profité du passage à la nouvelle année pour faire le bilan de son année 2019, adresser un message à ses abonnés et dévoiler le cahier consacré à sa fille dans lequel elle consigne les moments forts de sa vie. "Je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Merci la vie pour la magnifique année 2019 qui s'achève et merci mon mari @gregoirelyonnet de réaliser tous mes rêves ! Prête pour écrire la page d'une nouvelle décennie avec ma famille que j'aime plus que tout. Prenez soin de vous", a-t-elle posté en légende (voir ci-dessous).

Par Non Stop People TV