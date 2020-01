Alizée maman : la photo trop craquante de sa fille Maggy

Depuis la naissance de son deuxième enfant, Maggy le 24 novembre, Alizée ne manque pas une occasion d'afficher son quotidien de maman. Ainsi, après avoir dévoilé leur journée pyjama, la chanteuse de 35 ans a partagé une sieste avec son bébé. Le 1er janvier elle postait en image un cahier dédié à sa fille Maggy. Elle dressait le bilan de l’année passée et se disait "prête pour écrire la page d'une nouvelle décennie avec ma famille que j'aime plus que tout". Sa famille, Alizée n’hésite pas à la mettre en avant sur son compte suivi par plus de 700 000 personnes. Avant de rencontrer Grégoire Lyonnet sur le parquet de "Danse avec les stars", Alizée a été en couple avec Jérémy Chatelain, ex-candidat de la "Star Academy". Ensemble, ils ont eu une fille prénommée Annily, aujourd'hui âgée de 14 ans.

33 000 likes en 14 heures

Ainsi ce dernier cliché en date a ravi ses followers. On y voit la petite Maggy dormir paisiblement, entourée d’un gros coussin sur lequel est gravé le mot "amour" et d’un doudou qui a l’air tout doux. La photo est trop chou et les fans de la chanteuse n’ont pas manqué de le souligner souhaitant tour à tour bonne nuit au nourrisson. 14 heures après sa publication, la photo a déjà récolté près de 33 000 likes.

En story sur son compte Instagram ce samedi 11 janvier, la jeune maman a posté une photo sur laquelle on voit un sac. Dessus est écrit "Heureuse maman de Annily et Maggy". Elle se trouve en ce moment à Monaco avec son mari le danseur Gregoire Lyonnet pour une compétition. La première de l’année précise-t-elle.

Par Mélanie C.