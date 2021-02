Alizée : sa fille Annily s'affiche sur Instagram avec son chéri !

Alizée est une mère comblée. La jeune femme est maman de deux filles. Sa plus grande, Annily est née de son union avec le chanteur découvert dans la Star Academy, Jeremy Chatelain. Mais après quelques années d'une belle histoire, le couple divorce en 2012. Un coup dur pour la jeune femme, encore marquée par cet "échec" sentimental, comme elle le confiait dans l'émission "Les Maternelles" en 2015. "J'avais l'impression que c'était un échec. Quand j'étais petite, je voulais fonder une famille avant d'être chanteuse. Mes parents n'étant en plus pas divorcés, j'ai eu l'impression d'avoir raté ce qu'ils avaient réussi. Ça a été dur, mais les enfants sentent les choses. Je pars du principe que quel que soit l'âge de l'enfant, il faut dire la vérité et leur expliquer les choses comme à des adultes. Leur dire : 'Voilà, on ne s'entend pas, tu vois bien qu'on se dispute et tu vois bien qu'on sera plus heureux si on n'est plus ensemble.' Et elle a compris."

heureuse et amoureuse

C'est lors de sa participation à "Danse avec les Stars" en 2013 qu'Alizée retrouve l'amour dans les bras du danseur Grégoire Lyonnet. De cette union est née sa deuxième petite fille Maggy qui a fêté son premier anniversaire le 24 novembre dernier. Une petite famille qui semble désormais plus heureuse que jamais. Et ce n'est pas Annily qui dira le contraire ! La jeune femme vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram. Elle passe un peu de bon temps avec son chéri à la montage. Sur les différents clichés qu'elle a postés, elle se montre très amoureuse de Marco avec qui elle est en couple depuis maintenant un an et demi !

