Amandine Petit : cette émission à laquelle elle n'a pas envie de participer

Depuis le 19 décembre dernier, les Français ont une nouvelle Miss France, Amandine Petit. La jeune femme - qui vit un règne particulier à cause de la crise sanitaire de la Covid-19 - tente de rester proche des Français par le biais d'interview. En effet, il y a quelques jours, Miss Normandie se confiait dans les colonnes du magazine "Public" sur un complexe qui la dérangeait énormément : "Côté défauts, je me passerais bien de mes cernes. Heureusement, je peux les atténuer avec de l'anti-cernes. (...) Le plus délicat, c'est mon rire qui peut être impulsif et grossier, hélas, sur ce coup-là, je n'ai pas d'astuce pour y remédier !" expliquait-elle avant de poursuivre : "Comme toutes les femmes, j'ai des complexes physiques. Notamment mes cheveux blonds fins... En sortant de la douche, ils sont tout raplapla".

une participation inévitable !

Mercredi 28 avril, c'est à Télé-Loisirs qu'Amandine Petit accordait une interview. Et la jeune femme a accepté de se confier sur l'une de ses appréhensions à laquelle elle ne pourra sûrement pas échapper. Et pour cause, qui dit Miss France, dit… Fort Boyard ! En effet, toutes les Miss France ont au moins participé une fois à cette émission emblématique diffusée sur France 2. "Effectivement, je vais bientôt faire 'Fort Boyard'… Normalement, ce sera à mon retour de Miss Univers". Et en plus de vouloir gagner la couronne de Miss Univers pour la France, cela lui donnera une bonne raison pour échapper au tournage de l'émission : "On croise les doigts pour que je sois élue Miss Univers, et dans ce cas, je ne ferai pas Fort Boyard !" Si Amandine Petit appréhende autant, c'est que les épreuves lui font peur ! "Mais un peu toutes en fait. Elles sont terribles les épreuves dans 'Fort Boyard'. J'ai un peu peur du vide. Mais autant leur dire dès maintenant que toutes les épreuves me font peur… Je compte sur les personnes qui seront à mes côtés", a-t-elle conclu.

Par J.F.