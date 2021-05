Amandine Petit : en larmes, elle confirme sa participation à Miss Univers 2020

La France sera bien représentée au concours de Miss Univers cette année ! Et c’est notre actuelle Miss France, Amandine Petit, qui se prêtera au jeu en espérant avoir la même destinée qu’Iris Mittenaere en 2016. Depuis des semaines, la jolie blonde originaire de Normandie se prépare au fameux concours qui se tiendra le 16 mai prochain en Floride (États-Unis).

Et à quelques jours de prendre l’avion, Amandine Petit a bien failli voir son rêve américain lui échapper. Ce mercredi 5 mai 2021, Miss France 2021 a en effet révélé lors d’un passage sur la radio NRJ, qu’elle n’avait toujours pas reçu son National Interest Exception (NIE), un nouveau document indispensable qui permet à tout étranger d’accéder au sol américain en dépit de la fermeture stricte des frontières aux Européens. La jeune femme de 23 ans a expliqué avoir fait une demande auprès de l’ambassade des États-Unis il y a un mois mais n’a pas eu de nouvelles depuis… Et si la reine de beauté était si inquiète, c’est notamment car c’est ce jeudi 6 mai qu’elle devait s’envoler pour les États-Unis !

Amandine Petit annonce une bonne nouvelle

Après cette grosse inquiétude qui a tenu en haleine ses abonnés, Amandine Petit a finalement annoncé dans la soirée de ce mercredi 5 mai, qu’elle a reçu le document tant attendu juste à temps : "Je viens d’avoir ma réponse pour mon NIE. Ça y est, je pars !" a-t-elle lancé avant de fondre en larmes, visiblement soulagée.

Plus heureuse que jamais, Amandine Petit a ensuite expliqué qu’elle a célébré la nouvelle avec sa famille Miss France : "Comme je vous disais, on part ! Mon NIE a été accepté. Ce soir, on a fêté mon départ avec l’organisation Miss France, avec toutes les Miss France. Cette famille Miss France, ça porte toujours bonheur. À un moment donné, tout le monde m’a dit : 'Mais Amandine, regarde tes mails, si ça se trouve, ça va arriver maintenant'. Et, effectivement, c’est arrivé à ce moment-là ! Au moment précis où on a regardé les mails. C’est bon, j’ai mon acceptation et donc demain, je m’envole pour les États-Unis, pour représenter la France à Miss Univers".

Par E.S.