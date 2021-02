Amandine Petit : Miss France 2021 agacée par une question sur sa vie privée

Depuis le 19 décembre dernier, Amandine Petit est devenue Miss France 2021. Originaire de Normandie, la jeune femme réalise son rêve de petite fille depuis presque deux mois maintenant. Qui dit Miss France, dit aussi des dizaines d’interviews dès les premières heures après l’élection. Et si Amandine Petit s’y était préparée, il y a une question récurrente de la part des journalistes qui ne plaît pas à la nouvelle reine de beauté : celle de sa vie amoureuse. En couple ou célibataire ? La question est revenue souvent alors qu’Amandine Petit souhaite rester discrète sur le sujet. "Je pense qu'il y a un jardin secret à préserver durant mon année de Miss France", avait-t-elle confié à "Télé Loisirs".

Amandine Petit : "Je ne suis pas au fait de tout ce qui peut se dire"

Mais Amandine Petit a de la suite dans les idées puisqu’elle a profité de son passage sur VL Médias dans l’émission "Un éclair de Guény" pour faire passer le message aux prochains journalistes qui songeraient à lui poser la question. Et alors qu’un chroniqueur de Maxime Guény lui a fait remarquer qu’une rumeur la disait célibataire, Amandine Petit a répondu : "Il y a tout plein de choses qui sont sorties par rapport à ça mais je ne suis pas au fait de tout ce qui peut se dire, même si celle ci m'est venue aux oreilles". Pour l’heure, Miss France 2021 n’a confirmé aucune relation amoureuse. Amandine Petit n’en a pas infirmé une non plus. Mais certains curieux avaient scruté son compte Instagram quelques jours avant son élection et découvert qu’Amandine Petit était probablement en couple avec un certain Julien. Dans une story à la Une, qu’Amandine Petit a supprimé depuis, elle apparaissant aux côtés d’un jeune homme qu’elle appelait "Mon amour".

Par Matilde A.