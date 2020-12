Amandine Petit (Miss France 2021) : cette petite "mésaventure" survenue juste après son sacre

Les Français ont une nouvelle reine de beauté ! Ce samedi 19 décembre 2020, Amandine Petit, 23 ans, a été sacrée Miss France 2021 face à des millions de téléspectateurs. Originaire de Normandie, la jeune femme est entrée dans l'histoire en étant élue durant une soirée anniversaire qui célébrait les 100 ans du célèbre concours de beauté.



Elue grâce aux votes du public alors qu'elle s'est retrouvée à égalité avec sa première dauphine, Amandine Petit a déjà démarré son règne. Interviews et séances photos en robe de gala s'enchaînent déjà depuis la minute où elle a été couronnée. Interrogée par Le Parisien, la jolie blonde a eu l'occasion de répondre aux critiques sur son poids.

Une petite mésaventure durant la nuit

Et entre deux obligations, la nouvelle Miss France s'est emparée de son compte Instagram pour expliquer comment elle vit cette course contre la montre : "On se retrouve ce matin, il est 9h30, j'ai dormi une petite heure cette nuit sur le trajet en revenant du Puy-du-Fou jusqu'à Paris. Aujourd'hui, on a une grosse journée qui nous attend, elle a commencé depuis 8h ce matin (...) a-t-elle expliqué.



Amandine Petit a aussi révélé ce qui lui est arrivé durant la nuit : "Je voulais vous dire que j'ai bien lu vos messages, j'en ai lu certains et je ne peux pas tous les lire puisqu'il m'est arrivée une petite mésaventure, j'ai perdu mon téléphone depuis hier soir, je vais le retrouver à un moment donné c'est sûr. Mais faites moi confiance, je vais tous vous lire, je vous embrasse très très fort, je vous remercie énormément pour votre soutien. Mille mercis". En attendant de retrouver son téléphone, la nouvelle recrue de la famille Miss France a pu voir que le nombre d'abonnés sur son compte a explosé puisqu'il est passé de 47 000 à 450 000 en moins de 48h.

Par E.S.