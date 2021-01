Amandine Petit (Miss France 2021) : Cyril Hanouna et Anthony Colette réalisent son rêve

Ce mardi 26 janvier 2021, Cyril Hanouna a sorti le grand jeu avec un prime spécial "À prendre ou à laisser". Tout au long de la soirée, l’animateur a réservé de belles surprises aux candidats, mais aussi aux célébrités venues soutenir Gilbert dans sa partie. L’imitateur de Mickey a vu défiler à ses côtés l’influenceuse Ela Elui, Les Chevaliers du Fiel ou encore Mouloud Achour accompagné de Roman Frayssinet, mais aussi Cyril Féraud qui a carrément pris les rênes de l’émission… le temps d’une demande en mariage.

Si les candidats adoren danser sur le plateau, celle qui a enchaîné quelques pas de danse hier soir n’est autre que la Miss France 2021. Invitée à participer à la grande soirée du jeu des boîtes, Amandine Petit ne s’attendait pas à réaliser l’un de ses rêves. "Ce soir Amandine, je voulais réaliser votre rêve c'est-à-dire danser une salsa avec quelqu'un que vous adorez !" lui a lancé l’animateur. "J'adore un garçon, c'est un garçon que j'aime beaucoup ! Vous allez danser avec une star de 'Danse avec les stars', Anthony Colette !", a ajouté l’animateur avant l’arrivée du danseur phare de TF1.

Amandine Petit bientôt dans "Danse avec les stars" ?

Sur une salsa endiablée, le duo a enflammé le studio pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui ont découvert les talents de danseuse de la reine de beauté. Fan de danse, la jolie blonde avait déjà confié lors d’un live sur Facebook : "Je ne suis pas la meilleure des danseuses mais pourquoi pas la co-animer, ça serait sympa". Avant de poursuivre : "On se fait assez rapidement au jeu des médias. C’est quelque chose qui m’amuse et que je trouve hyper agréable. Donc pourquoi pas continuer dans les médias, en radio ou en télé ? De nombreuses opportunités se présentent chaque année aux Miss alors c’est peut-être une piste jouable pour l’année prochaine".

