Amandine Petit (Miss France 2021) en couple ou célibataire ? Elle répond !

Amandine Petit se souviendra toute sa vie de ce samedi 19 décembre. La jeune femme de 23 ans a remporté la couronne tant convoitée et est devenue la 100ème Miss France. Malgré les conditions on ne peut plus particulière, la jeune femme a réussi à défendre sa place. Elle a su se démarquer de ses autres concurrentes par son élocution qui a rapidement séduit les téléspectateurs.

Et en plus d'avoir un joli physique, Amandine Petit a récemment dévoilé son caractère bien trempé. Ce week-end, elle s'en prenait aux internautes qui lui reprochaient d'être trop maigre. "J’ai été critiquée en tant que Miss Normandie. Le Français a toujours quelque chose à redire. On me trouve trop mince, trop souriante.. mais je défie quiconque de sourire deux heures en ayant l’air naturel. Quant à ceux qui pensent que je ne mange pas assez je les invite à me payer le restaurant".

Le mystère reste entier

Seulement quelques heures après son élection, Amandine Petit qui a vécu une petite mésaventure a enchaîné les interviews. Les Français souhaitaient en savoir un peu plus sur la jeune femme, et notamment sur sa vie sentimentale. Dans un long entretien accordé à Télé 7 Jours, Amandine Petit a été questionnée sur sa vie amoureuse. Et la jeune femme a prouvé qu'elle avait beaucoup d'humour. À la question posée par le journaliste "êtes-vous un coeur à prendre ?", Amandine Petit a répondu : "Je pense qu'il y a un jardin secret à préserver durant mon année de Miss France. Cela ne fait que deux jours que j'ai été élue, je ne vais quand même pas tout vous dévoiler d'un coup ! Rendez-vous au prochain épisode, vous savez déjà que j'ai un chat!".

Par J.F.