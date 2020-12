Amandine Petit (Miss France 2021) : jugée trop maigre, elle répond aux critiques sur son poids

L'élection de Miss France 2021, qui s'est tenue ce samedi 19 décembre 2020, continue de faire grand bruit. La soirée qui marquait le centenaire du célèbre concours de beauté a en effet été éclaboussée par une polémique : April Benayoum, la candidate qui représentait la région "Provence" a été cible d'attaques antisémites après avoir levé le voile sur ses origines. Un déferlement de haine qui a poussé les personnalités politiques dont Ségolène Royal, à sortir du silence pour soutenir la jeune femme de 21 ans.



Mais il faut surtout retenir que les Français ont une nouvelle reine de beauté qui répond au nom d'Amandine Petit ! Originaire de Normandie, cette jolie blonde aux étincelants yeux bleus est âgée de 23 ans et vient d'entrer dans l'histoire en décrochant l'écharpe et la couronne tant convoitées. Pas le temps de dormir ni de se reposer, Amandine Petit a démarré son règne avec un shooting photo en robe de gala sur la mythique avenue des Champs Elysées. Installée au Royal Monceau, un hôtel de luxe situé dans le huitième arrondissement de la capitale, Miss France 2021 a ensuite multiplié les interviews.

Amandine Petit répond aux critiques sur son physique

Celle qui est étudiante en management des établissements et structures gérontologiques à l'Université de Caen a donc accordé une interview au Parisien. L'occasion pour elle de réagir aux nombreuses critiques sur son poids : "J’ai été critiquée en tant que Miss Normandie. Le Français a toujours quelque chose à redire. On me trouve trop mince, trop souriante.. mais je défie quiconque de sourire deux heures en ayant l’air naturel. Quand à ceux qui pensent que je ne mange pas assez je les invite à me payer le restaurant" a-t-elle lancé, prouvant ainsi qu'elle ne manque pas de répartie, "Quand ils auront à toucher leur PEL, pour régler la facture, avec tout ce que je mange, ça leur servira de leçon. Je pourrais manger cinq Mac-Do à la suite, ça serait la même chose" a-t-elle conclu.

Par E.S.