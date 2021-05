Amandine Petit révèle le conseil d’Iris Mittenaere pour Miss Univers

Le 16 mai prochain se tiendra en Floride le concours de Miss Univers. Et cette année, c’est l’actuelle Miss France, Amandine Petit, qui représentera la France. La jeune femme avait annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux après une belle frayeur puisqu’elle n’avait toujours pas reçu son National Interest Exception (NIE), un nouveau document indispensable qui permet à tout étranger d’accéder au sol américain en dépit de la fermeture stricte des frontières aux Européens : "Comme je vous disais, on part ! Mon NIE a été accepté. Ce soir, on a fêté mon départ avec l’organisation Miss France, avec toutes les Miss France. Cette famille Miss France, ça porte toujours bonheur. C’est bon, j’ai mon acceptation et donc demain, je m’envole pour les États-Unis, pour représenter la France à Miss Univers". Et avant de se lancer dans le concours, Amandine Petit a accordé une interview à nos confrères de Télé Star.

"Rester moi-même"

A cette occasion, Miss France 2021 a révélé qu’Iris Mittenaere lui a donné quelques conseils : "Elle m'a donné des conseils par rapport à la démarche, la posture. Ainsi que sur l'état d'esprit à avoir : se dire qu'il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas moi. Continuer à y croire tout le temps, garder le cap, et surtout rester moi-même. Ne pas vouloir changer ni se comparer aux autres candidates, même si c'est compliqué". Mais si Amandine Petit est déterminée, elle a révélé avoir tout de même une lacune, celle de l’anglais : "J'ai beaucoup de facilité à communiquer, j'aime le relationnel. Il y aura sans doute une barrière linguistique. Parmi mes concurrentes, certaines sont francophones, je ne serai donc jamais à l'écart. Et j'ai suffisamment de bases en anglais pour tenir une conversation avec les autres candidates. On ne nous demande pas d'avoir un anglais parfait".

Par Alexia Felix