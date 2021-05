Amandine Petit : sa participation à Miss Univers compromise ?

Amandine Petit croise les doigts depuis plusieurs jours maintenant. La raison ? Miss France 2021 doit prendre l'avion ce jeudi 6 mai pour s'envoler vers les États-Unis afin de participer à Miss Univers qui aura lieu le 16 mai prochain.

Un concours qui occupe déjà une bonne partie de sa journée tant la préparation est intense. Dans une interview accordée à Tendance Ouest le 4 mai dernier elle avait raconté ses journées post-concours : "On a débuté la préparation physique, sportive et mentale il y a un mois. On a également constitué le dossier administratif. Cela prend énormément de temps. Il faut remplir les autorisations de rentrer sur le territoire des États-Unis, le VISA, le NIE, envoyer des vidéos de présentation, des photos…"

le stress monte pour amandine petit

Ce mercredi 5 mai, Amandine Petit était invitée au micro de "Manu dans le 6-10" sur NRJ. Elle s'est de nouveau confiée sur cette intense préparation mais avec un goût légèrement plus amer. Et pour cause, Miss France pourrait bien ne jamais participer au concours. Elle a expliqué à Manu qu'il lui manquait le papier le plus important, le NIE, National Interest Exception.

Avec la crise sanitaire de la Covid-19, les États-Unis ont mis en place un "travel ban" qui interdit l'entrée sur le territoire américain à toute personne étrangère qui aurait séjourné en Europe durant les 14 derniers jours afin de limiter la propagation du virus. Il existe évidemment des exceptions et ledit NIE est une sorte de "passe-droit" qui lui permettrait d'entrer sur le territoire américain. Mais après de nombreuses demandes auprès des autorités américaines, Amandine Petit ne l'a toujours pas reçu. Affaire à suivre… !

Par J.F.