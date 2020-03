Amel Bent : comment Danse avec les stars a bouleversé sa vie privée

En février dernier, Amel Bent a donné un entretien exclusif au magazine Télé 7 Jours dans lequel elle a révélé avoir subi une opération à cause d'une malformation dans sa gorge. "J'ai une corde vocale un peu tordue, qui me donne ces capacités et ce timbre un peu cassé. Mais ce n'est pas ce qui crée des soucis. Mes cordes vocales laissent passer trop d'air et ne s'accolent jamais vraiment, comme elles devraient le faire. Cette malformation que j'ai fait que j'ai un terrain propice à la formation de polypes [une tumeur bénigne qui se développe sur les muqueuses, NDLR]. J'ai été opérée plusieurs fois. Aujourd'hui, je suis en forme", a-t-elle expliqué.

Une rencontre juste après DALS

Dans ce même entretien, Amel Bent est revenue sur sa participation à "Danse avec les stars". Une aventure qui remonte à 2013, elle qui avait foulé le parquet avec son partenaire, Christophe Licata. Si elle n'a pas remporté l'émission [NDLR, elle s'est hissée jusqu'en finale], sa participation a eu un impact sur sa vie amoureuse, comme elle l'a confié dans les colonnes du magazine : "Ça m'a permis de me sentir bien dans ma tête et dans mon corps, et c'est grâce à cela que mon futur mari est tombé amoureux de moi ! Nous nous sommes connus juste après l'émission", a-t-elle révélé. Son mari, c'est Patrick Antonelli, un homme d'affaires français. Ils se sont dit oui en 2015, un an après leur rencontre. De leur union sont nées deux filles, Sofia née en février 2016 et Hana née en octobre 2017. Le 11 février dernier, à l'occasion de l'anniversaire de sa moitié, Amel Bent lui avait fait une jolie déclaration d'amour sur sa page Instagram (voir ci-dessous).

Par Non Stop People TV