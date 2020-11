Amel Bent fière de sa soeur, elle annonce une grande nouvelle

Le talent semble être transmis de génération en génération. Amel Bent, qui a récemment poussé un coup de gueule, est très proche de sa famille et notamment de sa petite soeur, Mélissa. D'ailleurs, en mai dernier, la chanteuse faisait une belle déclaration d'amour à sa demi-soeur, née quand elle avait 8 ans. "Merci d'être mon backup, depuis toujours, de m'écouter pleurer des heures sans jamais que je sente que je te dérange, merci de me donner la force de croire en moi, merci d'excuser mes faux pas, sans jamais me condamner et de toujours chercher des solutions !", avait-elle partagé sur ses réseaux sociaux. Une belle complicité entre les deux soeurs. D'ailleurs, il semblerait qu'Amel Bent soit le modèle de Melissa, qui a pris une grande décision. La jeune femme se lance également dans la musique !

"Quelle immense fierté"

Ce mardi 3 novembre, Amel Bent a partagé une grande nouvelle à tous ses fans sur Instagram. La mère de deux filles a fait la promotion du nouveau single de sa petite soeur, qui utilise le pseudonyme May. Pour accompagner son post, la coach de "The Voice" a partagé un long message d'amour et de fierté. Elle a légendé : "Quelle immense fierté et quelle émotion de pouvoir enfin partager ton travail, ton talent, ta sensibilité, ta voix et ta plume avec le monde... J’espère que tu récolteras, ma sœur, les fruits de l’amour et la joie que tu sèmes à travers ta musique ! Incha Allah, ce n’est que le début." Une belle attention et un bon coup de pub pour sa petite soeur. Par ailleurs, elle a tenu à remercier ceux qui ont permis à May de rendre son rêve possible. "Un grand bravo à tous les artistes de l’image et du son qui t’ont permise de concrétiser ton projet , et tout cela par passion", a-t-elle finalement conclu.

Par Solène Sab