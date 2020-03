Amel bent impolie, “pas bonne coach” : un de ses anciens talents balance

Pour sa neuvième saison, le télé-crochet de TF1 a fait peau neuve. Exit les anciens coachs, en 2020 se sont Lara Fabian, Marc Lavoine, Pascal Obispo et Amel Bent qui prennent place dans les célèbre fauteuils rouges. Et à chaque émission son lot de surprises et de prestations incroyables qui ne laissent pas les jurés indifférents. Certains ont même déjà versé quelques larmes d'émotion. Mais place également aux polémiques et les coachs n'y échappent pas. La dernière en date concerne Amel Bent. La chanteuse est accusée par une ancienne candidate de ne pas mériter sa place dans "The Voice". Explications. "Je ne veux pas jouer la mauvaise perdante mais je ne sais pas si Amel a vraiment sa place en tant que coach" déclare Mélodie dans Public. La jeune femme a été éliminée samedi 7 mars au cours des battles. Et elle en dit plus.

"J'ai été choquée de voir comment elle parle"

Mélodie digère mal son élimination face à Rita, "Je me sentais plus aboutie que Rita quand même !" Et elle va plus loin en expliquant que la production aurait "taper sur les doigts" d'Amel Bent après sa décision de l'éliminer. Sur les coulisses de la préparation à la battle avec la coach, la jeune femme avait pourtant une bonne impression, "C'était plutôt en ma faveur au vu de ce qu'Amel disait". Et pourtant c'est bien sa rivale que la jurée à la tenue polémique choisit… Mélodie reproche à Amel Bent son manque de tact au moment de faire son choix : "Amel n'a pas été super polie, elle a dit 'C'est bon, j'ai compris, je me bouge le cul. Allez, je prends un risque, je choisis Rita !' J'ai été choquée de voir comment elle parle". La candidate se pose alors la question : "Je ne sais pas si Amel a vraiment sa place en tant que coach. Je pense que je n'ai eu ni la bonne coach ni la bonne adversaire".

Par Non Stop People TV