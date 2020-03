Amel Bent maman féministe : comment elle éduque ses filles

Maman de deux petites filles, Sofia (née en 2016) et Hana (née en 2017), Amel Bent a vu sa vie changer avec la maternité, mais n’a pas dérogé à ses principes. Pour elle, il est aussi important que naturel d’élever des petites filles féministes. "Je pense que ma façon d’agir, même sans le vouloir, est féministe. Dans une interview, on m’a demandé : ‘Est-ce qu’on vous aide à faire le ménage à la maison ?’ Alors, déjà dire ça, ‘aidez-moi’, ce n'est pas féministe ! Cela veut dire que sur le papier, ce serait mon rôle et qu’il faudrait m’aider. Non ! La maison nous appartient à toutes et tous et on aide à la maison", expliquait la chanteuse à nos confrères de Terra Femina en juin 2019.

La chanteuse se partage les tâches avec son mari

"Chez moi, ce n’est pas une bataille de genres. Tout ce que je fais, mon mari peut le faire et inversement. Je pense que j’ai eu la bonne éducation malgré moi : je n’ai pas été éduquée par un papa, c’était très girl power à la maison, ma grand-mère a été veuve à l’âge de 30 ans. Donc ma mère, ses sœurs, personne n’a été éduqué avec un homme à la maison. C’est les femmes qui ont le pouvoir dans cette famille, c’est un truc de fou ! Est-ce que c’est mieux ? Je ne sais pas. Je crois que l’équilibre, il est aussi dans le vivre ensemble", ajoutait l’interprète de "Ma philosophie". "Mes filles voient papa qui va au travail et maman qui va au travail. Et elles me voient sous l’évier en train de déboucher un siphon et leur père qui bricole aussi de son côté. Voir leur papa et leur maman qui sont capables de faire les mêmes choses à la maison comme à l’extérieur de la maison, c’est déjà pour moi une belle évolution", continuait Amel Bent toujours sur le site de Terra Femina. Amel Bent est pour la première fois coach dans "The Voice" après avoir été plusieurs fois coach dans la version enfants de l’émission.

Par Non Stop People TV