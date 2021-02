Amel Bent maman : retour sur ses plus beaux clichés avec ses deux filles

C'est une nouvelle saison de "The Voice" que les téléspectateurs suivent depuis le 6 février dernier, date de lancement de cette édition 2021. Alors que de nombreux talents ont déjà foulé la prestigieuse scène du télé-crochet pour défendre leur place dans le concours, les coachs ont commencé à composer leurs équipes. Ainsi, Vianney, Florent Pagny, Marc Lavoine et Amel Bent ont appuyé sur le bouton rouge dès que la voix d'un candidat les a transportés.

Si Florent Pagny a fait son retour dans l'émission après deux ans d'absence, Vianney est le petit nouveau de la bande. Et ses premiers pas sur TF1 n'ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. En effet, de nombreux internautes ont salué la pertinence de ses commentaires adressés aux talents à chaque fin de prestation. Sa façon de s'asseoir sur son fauteuil rouge a aussi beaucoup fait parler. La "faute" à son hyperactivité, comme l'a révélé le chanteur de 30 ans à Télé-Loisirs.

Maman comblée sur Instagram

Quand elle n'est pas sur le plateau de "The Voice", Amel Bent s'occupe de ses deux filles, Sofia (5 ans) et Hana (3 ans), nées de son union avec Patrick Antonelli. Et c'est sur Instagram qu'elle partage des moments passés en compagnie de ses enfants, notamment ce jour de la rentrée des classes où la chanteuse les a accompagnés à l'école. Sa communauté a aussi pu les découvrir en vacances, lors d'un instant baignade à la piscine (voir notre diaporama ci-dessus).

En mai 2019, Amel Bent avait accordé une interview à Télé 7 Jours dans laquelle elle s'était confiée sur son enfance difficile, expliquant comment cette période de sa vie l'a influencée dans l'éducation de ses enfants. "Je me dis que j’ai une responsabilité, et il est inconcevable que mes enfants vivent un dixième de ce que j’ai vécu. Je cherche la sérénité pour mes filles, et je ne veux pas qu’elles aient l’enfance décousue que j’ai eue", expliquait-elle. Dans un autre entretien accordé au même média, elle déclarait : "Cela a été un choc émotionnel de devenir maman. Toute ma vie, j’ai chanté pour combler un vide, trouver une raison de vivre, ma place dans ma société. Quand j’ai eu ma gamine, ça a réglé beaucoup de questions intérieures et un tas de cicatrices".

