Amel Bent : pourquoi elle n’accepte plus que l’on juge son corps

En 2004, Amel Bent était révélée au grand public après sa participation à l'émission "Nouvelle Star". Si la jeune femme n'avait pas remporté le télécrochet, elle a finalement réussi à se démarquer... et a sorti le tube "Ma Philosophie" la même année. Après avoir brillé dans l'univers de la musique durant près de 20 ans, la mère de famille de 35 ans se lance dans une nouvelle aventure et démarre une carrière d'actrice.



Amel Bent a en effet été choisie pour incarner le rôle principal dans le téléfilm "Les Sandales blanches" qui sera diffusé ce lundi 25 janvier 2021. Une fiction inspirée de l'histoire vraie de Malika Bellaribi : "Je savais que, si j’acceptais de jouer un premier rôle dans un film, ça me coûterait beaucoup en travail, en temps, en énergie pour être à la hauteur de la confiance que l’on m’accordait. Mais j’ai été bouleversée par l’histoire de Malika Bellaribi, enfant des bidonvilles dans les années 60, rescapée d’un grave accident et devenue chanteuse lyrique. C’est une guerrière, une combattante, tout ce à quoi j’aspire en tant que femme" explique Amel Bent dans une interview accordée au Figaro.

Amel Bent condamne les remarques sur son poids

La chanteuse qui a travaillé pendant cinq mois s'est confiée sur la préparation de ce rôle : "Être chanteuse a plus été un inconvénient qu’un avantage pour jouer une mezzo-soprano (...). Le plus difficile a été d’apprendre chaque respiration, chaque souffle pour coller à la voix de Malika" raconte-t-elle.

L'occasion aussi pour Amel Bent de revenir sur son parcours en tant qu'artiste. Si elle explique qu'elle n'a jamais rencontré de "problème de racisme", elle fustige néanmoins les remarques liées à son apparence : "Je me fous de mon poids, que je sois à plus ou moins 10 kg. Le principal est que je me sente bien. Ce n’est pas évident quand on a une certaine notoriété, mais j’ai définitivement arrêté de me maltraiter, de me regarder avec malveillance à cause des gens" a-t-elle avancé. Et de continuer : "Ça a trop bousillé mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune femme, pour que, à 35 ans, maman de deux enfants, mariée, je sois encore à la merci des commentaires de personnes que je ne connais pas et qui vont juger mon corps. Je ne veux plus l’accepter, ça fait trop mal, ça n’est pas constructif. Personne ne sait ce qui se passe dans la vie des gens".

Par E.S.