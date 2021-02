Amel Bent très amincie : comment son rôle de maman l'a aidée à se sentir "mieux"

Après une participation à "The Voice Kids" et une autre à "The Voice" aux côtés, entre autres, de Lara Fabian, Amel Bent a fait son retour dans son fauteuil rouge pour la dixième saison du télé-crochet. TF1 a lancé cette nouvelle salve d'auditions à l'aveugle le 6 février dernier. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver également Marc Lavoine et Florence Pagny. Quant à Vianney, il est le nouveau de la bande. Et ses premiers pas dans la compétition n'ont pas manqué de ravir les internautes qui ont souligné la pertinence de ses commentaires face aux talents.

Côté vie privée, Amel Bent est l'heureuse maman de deux petites filles, Sofia (née en 2016) et Hana (née en 2017). Sur Instagram, la chanteuse de 35 ans partage quelques photos de famille, notamment le 4 février dernier, jour de l'anniversaire de Sofia qui a fêté ses cinq ans. Quelques mois auparavant, elle avait dévoilé plusieurs clichés immortalisés lors de la rentrée scolaire de ses enfants. En légende, elle avait simplement écrit le message suivant : "C'est le jour 1", faisant un petit clin d'oeil au titre phare de Louane, "JOUR 1".

"Presque aucun excès..."

Récemment, Amel Bent a fait parler d'elle pour sa perte de poids. En effet, l'interprète de "Ma Philosophie" a affiché à de nombreuses reprises sa silhouette amincie, notamment sur le red carpet des NRJ Music Awards en décembre dernier. Si elle avait une première fois perdu du poids deux ans après la naissance de sa première fille - 17 kilos en 4 mois seulement - l'artiste les avait "un peu" repris. Mais à la suite de sa seconde grossesse, elle avait repris les choses en main. Et cette seconde transformation n'a pas été réalisée grâce à un régime. Si une alimentation saine y a joué pour beaucoup, son rôle de maman l'a aussi aidée à se sentir "mieux".

"Je suis stable car je mange très sain (grâce à ce que je cuisine pour mes fille) et j'ai arrêté soda, fast-food, pain et fromage. Du coup, ça bouge plus. Pas de sleeve ni régime draconien, mais presque aucun excès, et sûrement un changement hormonal en vieillissant avec les grossesses. Voilà, c'est pas miraculeux et peut-être juste propre à moi, mais en tout cas, je me sens mieux, je prends plus de plaisir avec les fringues, mais je reste toujours un peu complexée, malgré tout. Il faut du temps et du recul pour pouvoir s'accepter vraiment ronde ou pas", confiait-elle à ses abonnés sur Instagram.

Par Clara P