Amel Bent (The Voice) : une personne de son entourage a participé à l'émission

C'est le jour J ! Ce samedi 6 février, TF1 donne le coup d'envoi de la dixième et nouvelle saison de "The Voice". Si l'émission est toujours présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri, il y a de la nouveauté du côté des coachs. En effet, avec les départs de Lara Fabian et Pascal Obispo, la production a misé sur Marc Lavoine et Amel Bent pour la découverte de nouveaux talents. Florent Pagny fait son grand retour dans la compétition après deux ans d'absence. Quant à Vianney, il est le petit nouveau de la bande, lui qui avait officialisé sa participation au télé-crochet en août dernier, dans un long message posté sur Instagram.

Sur sa page Instagram, Amel Bent a posté des clichés de l'enregistrement de l'émission. Ainsi, en novembre dernier, elle s'était affichée dans le célèbre fauteuil rouge via un cliché posté sur la Toile. Plus récemment, elle a partagé la photo promotionnelle de cette dixième saison. En légende, elle avait posté le message suivant : "Une saison unique pour tellement de raisons... Hâte de partager cette belle aventure avec vous".

"Je connais sa voix par coeur"

Pour ce coup d'envoi de "The Voice" sur TF1, les quatre coachs s'apprêtent à vivre leur première session d'auditions à l'aveugle. Et autant dire qu'Amel Bent en a pris plein les yeux, elle qui a vécu une "séquence incroyable". En effet, une personne de son entourage a participé au télé-crochet. Il s'agit de sa choriste. "Je ne savais pas du tout qu'elle participait à l'émission. Je vous laisse la découvrir", a-t-elle dit dans les colonnes de "Nous Deux" le 2 février dernier.

Et de poursuivre : "C'est grâce à sa venue que j'ai compris le concept de 'The Voice'. J'ai l'habitude de chanter avec elle, je connais sa voix par coeur, et là, j'ai été incapable de la reconnaître. C'est drôle comme le cerveau est conditionné à la vue. Je me suis dit que je n'avais pas l'ouïe si fine".

Par Non Stop People TV