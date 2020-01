Amelle Chahbi : ce détail qui fatiguait son ex-compagnon Fabrice Éboué

Le 8 janvier dernier, France 2 a lancé "Faites des gosses", sa nouvelle série familiale dans laquelle Amelle Chahbi donne la réplique à Fred Testot, son partenaire de jeu. Dans une interview exclusive à Télé 7 Jours, l'actrice a tout d'abord révélé les raisons qui l'ont poussée à accepter ce projet. "Mon fils ! Je trouvais intéressant de participer à une série familiale, parce que je vis ce que je joue. Le père de mon enfant et moi sommes séparés. C'est important pour un petit de voir que ses parents sont soudés, mais cela est rare, malheureusement", a-t-elle confié. Dans ce même entretien, Amelle Chahbi a parlé de sa collaboration avec Fred Testot et Jonathan Lambert. "Nous venons tous les trois de l'humour, mais nous n'avions jamais eu l'occasion de travailler ensemble. C'était un vrai plaisir : nous avions le même besoin de rire pour nous concentrer !" a-t-elle dit.

"Ça m'a fatigué"

Depuis 2018, Amelle Chahbi est séparée de Fabrice Éboué avec lequel elle a eu un fils prénommé Naël en 2015. C'est lui qui avait annoncé leur rupture sur le plateau des "Terriens du samedi !" sur C8. "Je suis séparé depuis peu", lâchait-il. Si l'humoriste de 42 ans n'en avait pas dit davantage sur les raisons de cette séparation, il avait passé une annonce pour trouver une nouvelle compagne, à la demande de Thierry Ardisson. Lorsqu'il avait décrit sa "femme idéale", Fabrice Éboué avait fait une petite précision. "Je cherche juste une femme qui a le permis de conduire", expliquait-il, pour son fils alors âgé de 4 ans. Un critère important pour l'humoriste, et pour cause : "Mon ex-compagne n'avait pas le permis de conduire et ça m'a fatigué", précisait-il avec humour.

Par Non Stop People TV