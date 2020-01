Amelle Chahbi séparée de Fabrice Éboué : est-elle de nouveau en couple ?

En juin dernier, Amelle Chahbi a annoncé son retour sur le chemin des tournages. Sous la direction de Lucas Belvaux, l'actrice a joué dans le film "Des hommes" au côté de Gérard Depardieu. Une nouvelle qu'elle n'a pas pu garder pour elle, partageant sur Instagram des photos du tournage, notamment un cliché sur lequel elle s'affiche complice dans les bras de l'acteur (voir ci-dessous).

"Tourner avec une légende. Jouer avec un grand acteur fait de vous un meilleur acteur. Merci Gérard pour ta générosité, ta simplicité et ta bienveillance. Merci pour ces discussions tellement intéressantes (ce gars est un puits de culture !) La justesse de l'émotion de ton jeu m'a permis d'aller au-delà de ma zone de confort. Tu m'as tiré vers le haut ! Et enfin, merci pour les barres de rires entre les prises pour me déstresser et mettre l'ambiance sur le plateau. Unforgettable #gerarddepardieu", postait-elle en légende.

Un nouvel homme dans sa vie ?

Amelle Chahbi a eu d'autres projets, notamment un qu'elle a partagé avec Fred Testot, ancien acolyte d'Omar Sy. Ils ont joué ensemble dans une nouvelle série baptisée "Faites des gosses" qui débarque ce mercredi 8 janvier 2020 sur France 2.

Côté coeur, Amelle Chahbi reste discrète depuis qu'elle n'est plus en couple avec Fabrice Éboué. Ce dernier avait annoncé leur séparation en décembre 2018 sur le plateau des "Terriens du samedi !". Ensemble, ils ont eu en 2015 un petit garçon prénommé Naël. Une naissance que la comédienne avait évoquée avec humour dans "Le Point Afrique". "Fabrice est catholique, et moi, musulmane. Chacun pratique sa religion comme il l'entend. Nous avons un enfant (...) qui est normand, marocain et camerounais. C'est une grande ratatouille à qui on veut transmettre notre culture avant tout". À noter que depuis cette rupture, Amelle Chahbi n'a fait aucune apparition au bras d'un autre homme ni même officialisé une quelconque idylle sur ses réseaux sociaux.

Par Non Stop People TV