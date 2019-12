Angèle, Vaimalama Chaves, Gad Elmaleh... Ces stars qui ont fait parler d'elles en 2019

La reine Elisabeth se souviendra probablement longtemps de cette année 2019. Il faut dire que les murs de Buckingham Palace ont tremblé. Ce sont d'abord Meghan Markle et le prince Harry qui ont fait parler d'eux. Et à ce jeu-là, les Britanniques ne manquent pas d'imagination pour fustiger le jeune couple, et plus précisément la duchesse de Sussex. Sans arrêt pointée du doigt par ses détracteurs, accusée de tous les maux par la presse anglo-saxonne, Meghan Markle a été au centre de toutes les critiques. Si bien qu'Harry, très concerné par le sort réservé à sa tendre et chère, n'a pas hésité à monter au créneau pour la défendre. Mais le cas du prince a aussi causé beaucoup de soucis. La raison : ses relations très tendues avec son grand frère, William. Une mésentente que le fils cadet du prince Charles a lui-même officialisé dans un documentaire qui lui était consacré. Et comme si ce n'était pas assez, c'est le prince Andrew qui a mis le coup de grâce. Accusé d'agressions sexuelles par l'une des victimes présumées de Jeffrey Epstein, le fils de la reine Elisabeth a plongé la couronne dans l'embarras total en tentant de se défendre à la télévision. Sauf que sa ligne de défense quelque peu bancale a indigné l'opinion publique. Résultat : le prince Andrew s'est retiré de ses engagements publics.

La puissance des réseaux sociaux

Par chance, certains s'en sont mieux sortis au cours de cette folle année 2019. Il y a encore quelques mois, Ines Règ n'était qu'un jeune espoir de l'humour français. Et puis un beau jour, l'une de ses vidéos postées sur Instagram lui vaut plus d'un million de vues. Dans cette séquence, la jeune femme interpelle son mari, Kevin, et lui demande de mettre "des paillettes" dans sa vie. La magie des réseaux sociaux opère et la jeune femme se retrouve aujourd'hui sur les plus grandes scènes parisiennes. Un succès fulgurant que connait aussi Angèle. Avec ses titres militants comme "Balance ton quoi", la chanteuse belge s'est hissée au rang de superstar, enchaînant les distinctions et les tournées à travers la France et la Belgique. Une notoriété qui commence pourtant à peser sur ses épaules. La jeune femme de 24 ans a récemment envisagé de faire une pause (bien méritée) dans sa carrière !

Par Sarah M