Angélique (Koh-Lanta, les 4 Terres) : sa réponse cinglante à ses détracteurs sur Instagram

Durant la dernière saison de Koh-Lanta, baptisée "Koh-Lanta, l'île des héros", les téléspectateurs avaient Inès dans leur viseur. Tous s'accordaient en effet à dire que la jeune femme n'était pas très active sur le camp et qu'elle ne méritait pas sa place en finale... Dans l'édition "Koh-Lanta, les 4 Terres", actuellement diffusée sur TF1, c'est Angélique qui reçoit les mêmes critiques.



Voilà en effet plusieurs semaines que les internautes, s'agacent de voir la jeune femme prendre des bains de soleil ou faire des tresses à son amie Lola. Et malgré son alliance avec sa nouvelle meilleure amie, la jeune femme a finalement été éliminée ce vendredi 20 novembre juste avant la fatidique épreuve d'orientation et donc aux portes de la finale.

Angélique répond à ses détracteurs sur Instagram

Comme chaque semaine, la jeune femme n'a pas manqué de faire un débrief de l'épisode sur les réseaux sociaux. La candidate des 4 Terres a répondu à plusieurs questions, dont certaines qui évoquaient ses haters. "Pas trop dur de se ramasser des insultes par des débilos ?" lui a demandé un internaute. Angélique a alors répondu en publiant, dans sa story, une photo sur laquelle elle fait un doigt d'honneur en tirant fièrement la langue. "Avec tout mon amour, Cordialement. Angélique" a -t-elle écrit en légende du cliché.



Et si Angélique essuie de nombreuses critiques, il convient de souligner qu'elle a néanmoins remporté plusieurs épreuves. Pour le rappeler, la principale intéressée a ensuite partagé un des rares messages positifs : "Je suis tellement fière de toi. Tu as gagné plus d’épreuves que certains finalistes. Tu es méritante." a écrit un abonné. Humble, celle qui s'était confiée sur son enfance en famille d'accueil a répondu : "Du moment où tu dors dehors et tu ne manges pas, tout le monde est méritant dans Koh-Lanta".

Par E.S.