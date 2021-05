Anne Alassane (MasterChef) : ses rares confidences sur la mort de ses filles

Il y a quelques années, en 2010, Anne Alassane participait à la première saison de MasterChef, concours culinaire diffusé sur TF1. Elle remporte le concours haut la main et est même désignée "meilleure cuisinière amatrice de France". Il y a quelques mois, elle faisait parler d'elle puisqu'au début de la crise sanitaire de la Covid-19, elle avait refusé catégoriquement de fermer son restaurant. Sur ses réseaux sociaux, elle avait fait part de sa colère : "Ce n'est pas une provocation. Je ne suis pas irresponsable. Je trouve cela injuste ! Pourquoi les tabacs, les concessionnaires automobiles, les supérettes ou les kebabs sont-ils ouverts ? En quoi est-ce plus dangereux de venir chez moi que d'aller au tabac du coin ?".

Mais peu de temps après, Emmanuel Macron avait rassurer les restaurateurs en expliquant "qu'aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne connaîtra la faillite".

"Si un dieu existe, comment il a pu laisser faire ça"

Un soulagement pour Anne Alassane qui a déjà dû faire face à un terrible drame dans sa vie. Avec les gains remportés suite à sa victoire dans MasterChef, elle décide d'ouvrir quelques années après une ferme-auberge, "La Pays'Anne", à Montauban. En 2012, cette dernière prend feu et deux de ses six enfants décèdent dans l'incendie, Rose 4 ans et Louise 2 ans.

Un moment qu'elle a accepté de se remémorer ce lundi 3 mai dans l'émission "ça commence aujourd'hui". Faustine Bollaert abordait le thème du deuil d'un enfant. Anne Alassane n'a pas pu retenir ses larmes en faisant part de son témoignage : "Il y a eu de belles choses, il y en aura encore des belles. C'est ça qui est triste, de ne pas pouvoir le partager avec elles. Elles avaient toute la vie devant elles. Si un dieu existe, comment il a pu laisser faire ça" a-t-elle expliqué.

En plus du deuil, Anne Alassane avoue avoir dû faire face au jugement de sa famille étant donné qu'elle est retombée enceinte rapidement après : "Je n'en parle pas avec beaucoup de gens en dehors de la famille et surtout, je ne suis pas du genre à pleurer devant les gens. Donc beaucoup de gens me jugeaient insensible et estimaient que j'étais sûrement une mauvaise mère" conclut-elle.

Par J.F.