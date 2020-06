Anne-Claire Coudray : cette belle frayeur faite aux téléspectateurs

L'heure était au spectacle samedi soir sur TF1. La chaîne diffusait en première partie de soirée le spectacle de Jeff Panacloc , le plus célèbre ventriloque de France. Mais le lancement de ce dernier a fait une belle frayeur aux internautes et pour cause. Quelques minutes avant le début du spectacle, Anne-Claire Coudray qui présente le JT de TF1 le week-end est apparue dans un flash info qui est généralement synonyme d'une actualité grave. "Pardon, je reviens un instant car je crois que j’ai commis un énorme impair, j’ai oublié Jean-Marc ! Heureusement, je sais qu’il n’est pas susceptible. Alors, voilà, tout de suite Jeff Panacloc et l’indispensable, le subtil, le si séduisant Jean-Marc que j’embrasse évidemment très fort, belle soirée à vous" déclarait celle qui s'est fait pirater son compte Twitter par sa fille.

plus de peur que de mal

Les téléspectateurs ont été nombreux à pousser un ouf de soulagement en se rendant compte que ce flash info présenté par la remplaçante de Claire Chazal, n'était en réalité qu'une simple blague. Sur les réseaux sociaux, ils ont commenté cette frayeur qu'ils ont été nombreux à avoir. "Euh… Ils sont sérieux TF1 avec leur flash info avant Jeff Panacloc ? Ici, on a cru qu’il y avait un nouvel attentat, une deuxième vague Covid, un mort au gouvernement. Mais non, juste pour Jeff Panacloc", "J’étais là tranquille à remuer mes coquillettes et à pas écouter TF1 et ça lance un flash info pour annoncer Jeff Panacloc ??? Vous pouvez plus faire ça sérieux j’ai eu une de ces peurs", "Quand j’ai vu Anne-Claire Coudray, j’ai cru à l’arrivée imminente de la deuxième vague de Covid-19 en France et à un reconfinement immédiat pour deux mois".

J'suis le seul con à avoir flippé devant le faux flash spécial de TF1 ? En tout cas beau coup de pub pour teaser l'émission — AD (@lmx_adr) June 20, 2020

#JeffPanaclocContreAttaque oh la vache cette coupure d'Anne Claire Coudray m'a fait flippé lol je me suis fait avoir pic.twitter.com/bcCs2KAWoi — Cyril Brun (@Cyril_Du_95) June 20, 2020

J'étais là tranquille à remuer mes coquillettes et à pas écouter TF1 et ça lance un Flash info pour annoncer Jeff Panacloc ??? Vous pouvez plus faire ça sérieux j'ai eu une de ces peurs — Charlotte Covarrubias (@Covarrubias11_) June 20, 2020

Par J.F.