Anne-Claire Coudray maman comblée : rares confidences sur sa vie de famille (exclu vidéo)

En 2014, Anne-Claire Coudray rencontrait Nicolas Vix, un chef d’entreprise, d’une dizaine d’années plus âgé qu’elle. Réservée sur son couple habituellement, la présentatrice des journaux du week-end de TF1 s’est toutefois livrée sur Non Stop People. "C’est mon compagnon depuis quelques années. On s’est rencontré, on avait déjà tous les deux, je ne dirais pas un certain âge, mais moi j’étais proche de la quarantaine, lui de la cinquantaine", indique la journaliste. "C’est très agréable de construire un couple quand on a déjà nos personnalités et nos espaces de libertés. Que l’on sait ce que l’on veut et ce que l’on ne veut pas", explique l’ancienne reporter de guerre. Une relation qui lui permet de prendre de la distance vis-à-vis de sa profession. "Il m’apporte de ne pas être journaliste […] et de me faire redescendre de ce monde du journalisme. C’est un métier très envahissant le journalisme. Quand je rentre à la maison, c’est bien de parler d’autres choses", révèle Anne-Claire Coudray.

La journaliste a une fille de 4 ans

Le couple a accueilli en juillet 2015, une petite fille prénommée Amalia. "Un hommage à la chanteuse de fado Amalia Rodrigues", glisse Anne-Claire Coudray qui précise que le prénom de sa fille s’écrit avec un "i" et non un "y" comme de nombreux médias le font. Dans "L’instant de Luxe", la journaliste livre quelques détails de son quotidien de maman –présentatrice de JT. "[Ma fille] n’est pas très impressionnée par mon métier", indique-t-elle. "Quand je suis à la maison, elle aime bien que je sois avec elle, elle ne supporte pas trop quand je réponds au téléphone", révèle la remplaçante de Claire Chazal. "Parce que le week-end je suis obligée de lui dire que mon patron va me gronder si je ne vais pas travailler, elle a du mal à comprendre", souligne encore la journaliste sur son quotidien de maman.

Par Ambre L