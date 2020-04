Anne-Claire Coudray se fait pirater son compte Twitter par sa fille de 4 ans

Samedi 18 avril, la journaliste Anne-Claire Coudray faisait parler d'elle. Alors qu'elle présentait le JT de 20 h, elle a eu une belle surprise. En clôture du journal, les téléspectateurs pouvaient suivre un magnifique reportage sur le Morbihan. Les journalistes présents sur place ont alors eu l'idée de se rendre à Locmariaquer, village où vit la grand-mère de la journaliste, Jeanne, 93 ans.

Elle en a profité pour passer un message adorable à sa petite-fille "Ici, tout va bien. Mais vous à Paris, prenez soin de vous !". Très émue, Anne-Claire Coudray ajoute : "Et je l’embrasse très fort ma grand-mère. Ne t’inquiète pas mamie, on fait aussi très attention à Paris".

un message intriguant

Mais aujourd'hui, c'est sa petite fille de 4 ans qui est mise sur le devant de la scène. Les abonnés de la présentatrice du JT ont découvert un mystérieux message, ce 21 avril, vers 20h : "Fftebjgj6uo0ncriikwfyy6tyyytyyf96ejjju4dy." Certains d'entre eux se sont amusés de la situation en soulignant son message de "très juste en cette période compliquée", une autre lui a demandé ses sources.

Quelques minutes après, Anne-Claire Coudray a repris le contrôle de son compte Twitter et a déclaré : "Oops ! Mon assistante de 4 ans et demi s'est un peu emballée ! Une façon de me dire qu'elle a faim…" Très discrète sur sa vie privée, elle s'était confié à Non Stop People sur sa fille, Amalia : "Au début, elle faisait des bisous à la télé, elle allait voir derrière le mur, comme tous les enfants dont les parents passent à la télé j'imagine. Elle n'est pas très impressionnée. Vous redevenez très vite modeste. Elle se rend compte que ses copines me connaissent par un autre biais que les sorties scolaires".

Oops! Mon assitante de 4 ans et demi s'est un peu emballée ! Une façon sans doute de me dire qu'elle a faim... — Anne-Claire Coudray (@ACCoudray) April 21, 2020

Par J.F.